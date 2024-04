(mi-lorenteggio.com) Cusago, 20 aprile 2024 – Stanotte, intorno alle ore 23.30, in viale Europa, 72, un operaio di 23 anni è deceduto, dopo esser rimasto, per cause in fase di accertamento, stritolato da un compattatore. Inutili i soccorsi dei Vigili del Fuoco e dei sanitari del 118, intervenuti con un’automedica e un’ambulanza. Sul posto sono giunte anche le forze dell’ordine, che hanno ricostruito la dinamica dell’infortunio sul lavoro.

Redazione