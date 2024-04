Cesano Boscone. Incendio nella ex scuola di via Gobetti, dove sorgerà il Civic Center – FOTO E VIDEO

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 21 aprile 2024 – Intorno alle ore 19.20 di questa sera, nella scuola di via Gobetti, oggi chiusa, per lavori di riqualificazione, c’è stato un principio di incendio, dal quale si è sprigionato un intenso fumo, visibile da lontano. Sul posto sono giunti due mezzi dei Vigili del Fuoco, che sono entrati nel cortile per domare le fiamme. Oltre ai pompieri sono giunte anche due pattuglie dei Carabinieri, che indagano per capire cosa sia avvenuto nella struttura.

La scuola al quartiere Tessera è stata infatti definitivamente chiusa perché, al suo posto, verrà realizzato un nuovo edificio a zero emissioni, con un plesso scolastico altamente innovativo, alcuni servizi comunali, centri di aggregazione e una grande area verde attrezzata, connessa a quella già esistente, a disposizione dei cittadini del quartiere.

