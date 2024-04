PALAZZO MARINO. DOMANI IN SALA ALESSI L’INIZIATIVA ‘DONNE IN SALUTE’

Milano, 21 aprile 2024 – Domani, lunedì 22 aprile, alle ore 10.30 presso la Sala Alessi di Palazzo Marino, si terrà l’iniziativa “Donne in Salute”, il progetto promosso dalla Rete Italiana Città Sane OMS e dal Comune di Milano e dedicato alla salute delle donne, con momenti itineranti di informazione, partecipazione e coinvolgimento su vari aspetti di questa tematica rivolti alla popolazione delle varie città della rete.

Esperti e professionisti discuteranno dei progressi compiuti nella comprensione delle esigenze di salute delle donne, per dare voce alle loro aspettative, identificare nuovi bisogni e soluzioni. Infine, si confronteranno sulle strategie di comunicazione per rendere l’informazione sulla salute trasparente, accessibile, etica e inclusiva.

L’iniziativa gode del patrocinio di Europa Donna Italia, Fondazione Onda ETS, GWPR Italia, #InclusioneDonna, SIC – Società Italiana della contraccezione e SIM – Società Italiana della menopausa.

Interverranno per i saluti istituzionali rappresentanti dell’Amministrazione comunale. Seguiranno due tavole rotonde di approfondimento.

La prima, dal titolo “Informate e consapevoli, per la propria salute”, vedrà la partecipazione di Franca Fruzzetti dell’Unità operativa di Ginecologia e Ostetricia 1 dell’Azienda ospedaliera universitaria pisana, Filippo Murina, vicepresidente di SIM – Società Italiana della menopausa e Responsabile del Centro Menopausa dell’Ospedale V. Buzzi, Maria Antonietta Nosenzo, chirurga senologa e consigliera della Fondazione Onda ETS, Claudio Mencacci, presidente del Comitato scientifico della Fondazione Onda ETS e presidente della Società italiana neuropsicofarmacologia. Modera Diego Freri della segreteria scientifica di DonneinSalute.

Durante la seconda tavola rotonda, dal titolo “Il ruolo strategico della comunicazione per l’empowerment della salute delle donne”, interverranno Stefania Mancini, Ambassador di #InclusioneDonna, Elena Bottinelli, Head of Digital Transition and Transformation del Gruppo San Donato, Monica Calamai, coordinatrice di Donne Protagoniste in Sanità, Rosanna D’Antona, presidente di Europa Donna Italia, Amelia Parente del Consiglio direttivo delle Donne Leader in Sanità. Modera Carola Salvato, presidente di GWPR Italia.

L’iniziativa verrà presentata da Francesco Caroli, coordinatore nazionale della Rete Città Sane.