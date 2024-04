Alpini. Incontro con il ministro Abodi

(mi-lorenteggio.com) Roma, 22 aprile 2024 – Una delegazione dell’Associazione Nazionale Alpini, guidata dal presidente Sebastiano Favero, ha incontrato a Roma il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi.

Scopo della riunione, illustrare al membro del Governo le attività associative dell’Ana direttamente collegate all’ambito di operatività del suo Dicastero: in particolare si è parlato dei nostri Campi scuola, che da alcuni anni coinvolgono con crescente successo anche i ragazzi dai 16 ai 25 anni e delle numerose competizioni sportive a cui ogni anno partecipano migliaia di atleti e appassionati nelle diverse discipline (che vanno da quelle più tradizionali alpine, come sci, sci di fondo, scialpinismo, corsa e marcia in montagna a quelle come la mountain bike e il tiro a segno).

Per questo con il presidente Favero c’erano, tra gli altri, il vice presidente Carlo Balestra, responsabile dei Campi Scuola e Tonino Di Carlo, consigliere responsabile della Commissione sportiva.

Nel corso del cordialissimo incontro, il ministro Abodi è rimasto favorevolmente impressionato dalla mole di attività proposte in questi settori dall’Ana e ha assicurato attenzione alle stesse, manifestando la volontà da parte governativa di intraprendere operazioni di collaborazione e sostegno.

