Anlaids Lombardia. A CASA MI TESTO: il test HIV e HCV a casa tua

(mi-lorenteggio.com) Milano, 23 aprile 2024 -Riparte la campagna di promozione dedicata ai test, che con Anlaids Lombardia prosegue per tutta la primavera e l’estate: conoscere il proprio stato sierologico significa stare bene e far stare bene gli altri.

Prevenire è lo strumento più potente per contrastare la diffusione dei virus. Per questo motivo Anlaids Lombardia ETS rende sempre più semplice, accessibile e rapido l’utilizzo dei test salivari HIV e Epatite C proseguendo e promuovendo, anche in vista del periodo estivo, A CASA MI TESTO. Il progetto delivery prevede la consegna a casa del kit oltre al supporto telefonico di operatori prima, durante e dopo l’esecuzione del test. Un modo sicuro, rapido, facile e rispettoso della privacy per tutti e tutte.

Promuovere la cultura del benessere e la consapevolezza del proprio stato è una delle missioni di Anlaids: la pratica del test e quindi del controllo regolare deve essere un gesto normale, a sostegno della salute.

Perché il test sia il più accessibile possibile, l’associazione offre, a chi lo desidera, anche un supporto telefonico (al numero 02 33608683) con un operatore che prima, durante e dopo il test può essere d’aiuto. I test salivari HIV e HCV sono disponibili su www.anlaidslombardia.it (da 15 euro per 1 test HIV o HCV, 20 euro HIV + HCV, spedizione inclusa, pagamento Paypal o bonifico, erogazione liberale).

All’interno della busta, che non è contrassegnata dal mittente Anlaids, in modo da garantire ulteriormente la privacy del contenuto, ci sono le istruzioni per eseguire facilmente il test di screening che rileva gli anticorpi e che prevede una risposta attendibile e rapida in circa 20 minuti.

“Siamo in una fase importante per la prevenzione dell’HIV – spiega Andrea Gori, Dipartimento Malattie Infettive, Ospedale Sacco, Università di Milano e presidente Anlaids Lombardia ETS – gli obiettivi più importanti sono due: il primo è ‘zero nuovi contagi HIV in Italia’, soprattutto tra i più giovani perché, secondo gli ultimi dati disponibili dell’Istituto Superiore di Sanità, nel 2022 sono aumentate le nuove infezioni tra i 25 e 35 anni. Il secondo è ‘diagnosi precoci’, perché più della metà delle nuove diagnosi HIV in Italia è tardiva. Nel 2022 l’infezione è stata scoperta nel 58,1% dei nuovi casi già in stato avanzato, tra queste persone il 42% presentava già sintomi correlati all’AIDS. Per raggiungere questi obiettivi è necessario elaborare e mettere in pratica programmi di prevenzione capillari, dall’educazione all’informazione, come il progetto A CASA MI TESTO, realizzato da Anlaids Lombardia per rendere sempre più semplice, accessibile e rapido l’utilizzo dei test HIV e HCV, direttamente a casa, in totale autonomia e anonimato. Fare il test in modo regolare deve essere un gesto normale: è il modo per garantire sicurezza e salute a tutti e tutte”.

A CASA MI TESTO è un progetto realizzato con il contributo non condizionante di Gilead Science, vincitore del Bando Community Award di Gilead.

Redazione