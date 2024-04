Nuoto. Martinenghi, Miressi, Quadarella: tris all’International Alpha Cup

(mi-lorenteggio.com) Milano, 23 aprile 2024 – È una continua sorpresa la composizione del parterre de rois che impreziosirà la domenica milanese, il 5 maggio prossimo, in occasione dell’International Alpha Cup, lo spettacolare evento organizzato da Aqua Alpha. Saranno infatti i migliori talenti del nostro nuoto, frecce all’arco della spedizione a Cinque Cerchi che attende il gruppo azzurro in estate, ad animare un appuntamento che, pur essendo soltanto alla seconda edizione, sta già rivoluzionando il panorama primaverile tra le corsie.

Ai nomi già ufficializzati nei giorni scorsi, come il bronzo Mondiale di Doha 2024, Sara Franceschi; come Alberto Razzetti, dominatore dei misti italiani e primatista sia dei 200 che dei 400, tanto in vasca lunga quanto in vasca corta; e come l’enfant prodige Alessandro Ragaini, volto nuovo dei 200 stile, una distanza che ha recentemente fatto le fortune del nuoto azzurro, si aggiungono ora numerosi altri big, pezzi da ‘90 dell’ultimo quadriennio di sport tricolore. Saranno infatti presenti al via anche Nicolò Martinenghi, Alessandro Miressi e Simona Quadarella, atleti di riferimento per tutto il sistema, e profili dal grande appeal internazionale. Cinque medaglie olimpiche e venti medaglie mondiali complessive, per un trio di assoluto livello, capace di trascinare la nostra nazionale verso grandi risultati, e atleti ancora di grande prospettiva futura, essendo nati tutti nel biennio 1998/99.

Si tratta di un’ulteriore conferma della rilevanza tecnico-sportiva della manifestazione firmata da Aqua Alpha, che riesce ad attirare nuotatori di primo livello internazionale, offrendo loro una preziosa occasione per testarsi e competere in un contesto di eccellenza, e al pubblico un pomeriggio di sport e spettacolo difficile da dimenticare. Sotto l’occhio attento di Federica Pellegrini, attesissima madrina dell’evento, e di Massimiliano Rosolino, mattatore del bordo vasca l’anno scorso, quella che attende il pubblico al Bocconi Sport Center di Viale Toscana, è una giornata di puro intrattenimento, a forte tinte azzurre.

Un programma fittissimo, con le serie lente in programma al mattino, a partire dalle ore 9.00, e con le serie veloci al pomeriggio, quando avrà inizio lo show principale, per una sequenza di gare pensata ad hoc per valorizzare il potenziale spettacolare della disciplina e dei campioni presenti. Un modo innovativo e moderno di promuovere i valori dello sport e del nuoto in particolare, inserendoli in un contesto di assoluta eccellenza. Un importante sforzo organizzativo, da parte del team Aqua Alpha, che si inserisce all’interno di un progetto ad ampio raggio, finalizzato a fare dello sport uno strumento di coesione sociale e di progresso collettivo, dove l’esempio dei grandi campioni può fare da volano alla pratica di tutti.