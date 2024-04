Questa sera all’Ortica serata antifascista con presentazione della “Piccola guida di sinistra” di Emanuele Fiano

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 24 aprile 2024 – Promossa da un nutrito gruppo di Circoli del PD milanese, insieme all’ANPI della Zona 3 e intitolata “La notte prima della libertà”, si terrà questa sera, il 24 aprile, vigilia dell’anniversario della Liberazione, nel cuore del Quartiere Ortica si terrà una manifestazione tra politica e intrattenimento, definita dagli organizzatori una “serata antifascista”.

Dal tour dei murales tematici, che negli ultimi anni hanno fatto del quartiere un luogo riconosciuto, con la guida di Wally lo street artist autore delle opere, passando per il concerto all’aperto del “Piccolo Coro Antifascista” dell’ANPI, con il suo repertorio di canti partigiani e finendo con la presentazione pubblica della “Piccola guida di sinistra per tempi difficili” di Emanuele Fiano, preceduta da un buffet, la serata sarà ospitata negli storici locali della “Cooperativa Ortica” di Via San Faustino, nel cuore del quartiere, in cui ha sede anche il Circolo PD “David Sassoli”, capofila dei Circoli promotori. Inizio alle ore 19,00 e conclusione verso le 23,00.

“Quale migliore occasione di un appuntamento con questi contenuti, così forti e evocativi, della nostra storia, dei nostri valori e dei nostri principi democratici e antifascisti, per poter presentare e discutere i temi che ho cercato di raccogliere nella ‘Piccola guida di sinistra’ – sottolinea Emanuele Fiano – Ho realizzato questo libricino proprio per fornire un semplice strumento per cominciare, o ricominciare, insieme la definizione delle nostre idee forti e della nostra visione. Ecco perché nell’occhiello al suo titolo ho scritto, diciamo così, la “formula” che, a mio avviso, genera l’azione politica, cioè “valori / principi / idee”, ecco perché sono andato alla ricerca di alcune figure significative, molte delle quali fondamentali per l’antifascismo e la Liberazione e interpreti della tradizione politica e culturale a cui faccio riferimento. Per stimolare a riflettere e recuperare la certezza di possedere delle radici, di avere alle spalle un lungo percorso fatto e di poterne fare uno nuovo e altrettanto di valore”.

Alla presentazione, dopo i saluti dei Presidenti di Municipio Caterina Antola (Municipio 3), Mattia Abdu (Municipio 1), Simone Locatelli (Municipio 2), Natale Carapellese (Municipio 5), Santo Minniti (Municipio 6) e Giulia Pelucchi (Municipio 8), dialogheranno con l’autore Anna Scavuzzo, Vicesindaca di Milano, Primo Minelli, Presidente dell’ANPI Milano e Provincia e Dario Venegoni, Presidente nazionale ANED. Interverrà Alessandro Capelli, Segretario del PD Milano