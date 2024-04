Le previsioni di traffico per i “Ponti di Primavera”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 25 aprile 2024 – In occasione dei prossimi “Ponti di Primavera” del 25 aprile e del 1° maggio si prevede un significativo incremento della circolazione stradale verso le principali località di villeggiatura italiane e anche una previsione di traffico intenso in occasione dei rientri di molte persone che hanno potuto approfittare di alcuni giorni di riposo infrasettimanali.

I maggiori flussi di traffico da bollino rosso sono attesi per il 25 aprile, a cui si aggiungono previsioni di pari intensità anche per la giornata di domenica 28 aprile e del 5 maggio.

Le proiezioni indicano anche giornate di traffico intenso già dal 26, per i primi rientri; il pomeriggio del 1° maggio un traffico influenzato anche dagli spostamenti delle gite giornaliere che potrebbe interessare anche la mattinata del 2 maggio.

Viabilità Italia monitorerà costantemente le condizioni di percorrenza della rete viaria di interesse nazionale e ha messo a disposizione dei documenti consultabili, tra cui il nuovo calendario con i bollini di traffico con indicazione delle fasce orarie di divieto di circolazione per i veicoli di portata superiore alle 7.5 t. e l’elenco dei cantieri inamovibili presenti lungo la rete autostradale e le principali Strade statali.

Gli Enti proprietari e concessionari stradali provvederanno comunque a rimuovere i cantieri di lavoro temporanei.

Per una partenza in sicurezza si raccomanda di adottare comportamenti prudenti e il rispetto delle norme stradali.

In particolare, verificare l’efficienza del veicolo, sistemare i bagagli senza sovraccaricare l’auto, individuare una corretta posizione per il trasporto degli animali, evitare di mettersi alla guida dopo aver mangiato o bevuto abbondantemente, partire riposati e aggiornati sulle condizioni del traffico.

Inoltre, durante il viaggio, tenere allacciate le cinture di sicurezza, anche posteriori, per i bambini utilizzare gli appositi seggiolini; fare soste frequenti se il viaggio è lungo, mantenere la distanza di sicurezza, moderare la velocità e usare sempre prudenza nei sorpassi.

Infine, non usare il telefono durante la guida.