LECCO. GLI APPUNTAMENTI DEL 1° MAGGIO, FESTA DEI LAVORATORI

(mi-lorenteggio.com) Lecco, 26 aprile 2024 – Mercoledì 1° maggio, in occasione delle celebrazioni per la Festa dei Lavoratori, il Comune di Lecco e l’Associazione Nazionale Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro (ANMIL di Lecco) organizzano un momento commemorativo dedicato alle vittime del lavoro, in collaborazione con le organizzazioni sindacali confederali CGIL-CISL-UIL di Lecco. Il ritrovo è alle ore 11 nel piazzale del Centro Meridiana antistante il Monumento ai Caduti sul Lavoro di largo Caleotto: per il Comune di Lecco interverrà la Vicesindaco Simona Piazza.

Nel pomeriggio, alle ore 14.30, in piazza Cermenati si terrà il tradizionale concerto del 1° maggio promosso dalle organizzazioni sindacali confederali CGIL Lecco, CISL Monza Brianza Lecco, UIL del Lario. Alle esibizioni dei gruppi si alterneranno gli interventi di delegate e delegati sindacali. Per il Comune di Lecco, ente pratrocinante l’evento, interverrà l’Assessore al Welfare Emanuele Manzoni.

