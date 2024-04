Milano, omicidi e sicurezza. Scurati (Lega): “Mentre Sala vieta i gelati in Città è il far west”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 26 aprile – “Il Sindaco di Milano Beppe Sala per combattere la mala movida e l’emergenza sicurezza si è ingegnato a tal punto di vietare la vendita dei gelati dopo la mezzanotte, una mossa che secondo i piani alti della sinistra servirà a ristabilire sicurezza, legalità nelle serate milanesi. Peccato che in Città è sempre più far west ed è notizia di questa mattina del brutale omicidio in strada di un ragazzo di soli 18 anni, fatti sui quali sta indagando la Polizia di Stato. Non ultimo episodio il tentato omicidio di pochi giorni fa di una ragazza spinta sui binari della metro a Lambrate da una persona di origini straniere. Sala torni nel mondo reale e prenda atto di una Città ormai fuori controllo in tema di sicurezza predisponendo un vero piano per la legalità invece di pensare ai gelati”.

Così Silvia Scurati Consigliere regionale della Lega in merito all’omicidio di questa mattina in via Varsavia a Milano.

