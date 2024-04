Questa sera alle ore 18.00 faccia a faccia sull’Europa tra Letizia Moratti e Emanuele Fiano al Circolo De Amicis di Milano

Sala del Circolo, Via De Amicis 17, Milano

(mi-lorenteggio.com) Milano, 26 aprile 2024. Un vero e proprio “antipasto” dell’imminente campagna elettorale per l’Europa, organizzato dallo storico “Circolo De Amicis” di Milano, con un faccia a faccia tra la presidente della Consulta nazionale di Forza Italia, Letizia Moratti e Emanuele Fiano già deputato del PD e figura di spicco del centrosinistra non solo meneghino.

Intervistati da Luca Levati, direttore di Radio Lombardia e introdotti da Aulo Chiesa, Presidente del circolo De Amicis, i due politici si confronteranno sulle rispettive visioni dell’Europa, sulle politiche e sulle azioni che le reciproche “famiglie”, i Popolari europei e i Socialisti & Democratici continentali promuovono.

“Ho accettato con vero piacere di partecipare a questo confronto, utile quanto mai per esporre con chiarezza e reciprocità, come sempre dovrebbe essere, le ragioni e le visioni per l’Europa che siamo chiamati a determinare. Anche perché poterlo fare in un luogo per me così famigliare come il De Amicis, che ho cominciato a frequentare fin da bambino, insieme a mio padre e mia madre, ha un significato ancora maggiore”, sottolinea Emanuele Fiano. E conclude: “queste elezioni sono davvero un passaggio storico, vista anche la dura e pericolosa situazione internazionale che stiamo vivendo, attraverso il quale si determinerà ciò che l’Europa sarà ben oltre i prossimi cinque anni. C’è una destra sovranista e populista che in tutto il continente cerca di minare alla base il valore stesso dell’unità europea e della cooperazione. Il contrastarla concretamente, senza compromessi e tentennamenti, sarà la vera cartina tornasole per le grandi forze europee”.

L’incontro inizierà alle ore 18,00, nella sala del Circolo, in Via De Amicis 17.