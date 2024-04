Ascensori e scale mobili delle stazioni spesso non funzionanti: il Sindaco di Rho scrive a RFI

In seguito alle ripetute segnalazioni di molti cittadini

(mi-lorenteggio.com) Rho, 27 aprile 2024 – Per la seconda volta, il Sindaco di Rho Andrea Orlandi ha scritto a Rete Ferroviaria Italiana chiedendo interventi rispetto a quanto di continuo viene segnalato dai cittadini rhodensi relativamente alle stazioni di Rho Fiera e di Rho Centro. In particolare, le scale mobili di accesso alla Stazione di Rho Fiera, lato piazza Costellazione/Parcheggio Via Risorgimento, continuano a essere non funzionanti, cosa che crea notevoli disagi alla cittadinanza e agli utenti della stazione (il mancato funzionamento è stato riscontrato anche durante il Salone del Mobile, frequentato da migliaia di persone).

Le scale mobili collegano sia ai servizi ferroviari sia a Metropolitana Milanese oltre a essere punto di passaggio di coloro che si recano agli eventi fieristici e all’importante sito di MIND, in cui ha sede anche l’ospedale Galeazzi. Il Sindaco Orlandi sollecita un intervento urgente per risolvere la problematica che si ripete costantemente.

A Rho Centro, due ascensori della Stazione (Binario 1 e Binario 2/3) spesso non funzionano e le persone con disabilità sono costrette ad attraversare a raso i binari con una notevole criticità e pericolo.

