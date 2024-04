BAREGGIO – TASSA RIFIUTI IN CALO PER LA MAGGIOR PARTE DELLE FAMIGLIE

L’assessore Beltramello: “Non è stato applicato interamente l’adeguamento ISTAT”.

Il sindaco Colombo: “Segnale importante in questo momento”

(mi-lorenteggio.com) Bareggio, 29 aprile 2024. Quest’anno la maggior parte delle famiglie bareggesi avrà una riduzione della TARI. A renderlo noto è l’assessore alle Politiche Finanziarie Nico Beltramello, che stasera porterà in approvazione in Consiglio comunale le tariffe della Tassa Rifiuti per il 2024.

“In accordo con AMAGA si è deciso di non applicare gli aumenti dei costi dovuti

all’inflazione, che avrebbero portato un aumento considerevole degli importi da

pagare – spiega l’assessore Beltramello -. Il lavoro sinergico fatto dal nostro ufficio

finanziario e da AMAGA ha fatto sì che per il 2024 l’incremento ISTAT sia del 2,6%

anziché del 5,4% previsto. In più, la rimodulazione delle percentuali tra la parte fissa

e la parte variabile porterà per le utenze domestiche una lieve diminuzione della

tariffa”.

In base ad alcune simulazioni effettuate, una famiglia composta da una sola persona

in un’abitazione di 50 metri quadrati avrà una riduzione del 2,57% rispetto al 2023.

Una famiglia di due persone in 70mq pagherà il 3,37% in meno. Per una famiglia di 3

persone in 90mq la diminuzione sarà dell’1,95%, mentre per una famiglia di 4 persone

che vive in un alloggio di 100mq il risparmio sarà dell’1,47%.

“Ringrazio l’assessore Beltramello, i nostri uffici e AMAGA per lo sforzo effettuato a

favore delle famiglie di Bareggio – aggiunge il sindaco Linda Colombo -. Ritengo che

in un momento storico in cui sta aumentando tutto, essere riusciti a non aumentare,

anzi a diminuire leggermente, la TARI per la maggior parte dei cittadini di Bareggio

rappresenti un importante risultato”