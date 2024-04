GLI ATTORI DI MARE FUORI E DON BURGIO A MISSAGLIA SABATO 4 MAGGIO PER L’INCONTRO ORGANIZZATO DALLA FONDAZIONE COSTRUIAMO IL FUTURO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 30 aprile 2024 – Primo appuntamento per Costruiamo Cultura, il ciclo di incontri che la Fondazione Costruiamo il Futuro organizza sul territorio della Brianza nel corso del 2024.

Sabato 4 maggio, all’Oratorio San Giuseppe di Missaglia (Lecco) in via Roma 3, alle ore 17 sarà il momento di ‘Mare Fuori – Tra Fiction e Realtà’, un’occasione per approfondire temi legati al sistema carcerario italiano partendo dalla serie tv di grande successo, prodotta da Rai Fiction, con la partecipazione di alcuni degli attori protagonisti insieme a un grande esperto di temi legati al disagio giovanile.

Dopo il saluto iniziale del presidente della Fondazione Costruiamo il Futuro, Maurizio Lupi, inizierà l’incontro moderato dalla giornalista Elisabetta Soglio, direttrice di Buone Notizie, l’inserto settimanale del Corriere della Sera.

Saranno presenti: