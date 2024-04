(mi-lorenteggio.com) Pregnana Milanese, 30 aprile 2024 – Stamane alle ore 7.45, in viale delle Industrie, un’auto e un monopattino si sono violentemente scontrati. A bordo del veicolo elettrico c’erano una quindicenne e un quindicenne, che, dopo l’impatto sono caduti a terra, riportando diverse ferite. Sul posto sono giunte due ambulanze della Croce Verde, un’automedica e i Carabinieri. Dopo le prime cure, i due feriti sono stati trasportati in codice rosso in ospedale.

V. A.