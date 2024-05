(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 1° maggio 2024 – Stamane, intorno alle ore 11.50, in via Cadorna, all’altezza di via per Rovido, un’ambulanza della Croce Verde e le forze dell’ordine sono intervenute per un incidente avvenuto tra un veicolo e uno scooter, condotto da un 17enne. A causa dell’impatto, il giovane è caduto a terra riportando diverse contusioni. Dopo le prime cure, il ferito è stato trasportato all’ospedale Humanitas di Rozzano in codice giallo.

V. A.