25° MTS – MUSICAL! THE SCHOOL: 10 borse di studio e tanti eventi per i 25 anni della prima scuola biennale di arti dello spettacolo

(mi-lorenteggio.com) Milano, 2 maggio 2024 – Compie 25 anni MTS – MUSICAL! THE SCHOOL diretta da Simone Nardini, fondata nel 1999 sotto la direzione artistica di Paola Olivieri e Manuel Frattini.

MTS è la prima scuola italiana biennale di arti dello spettacolo che ha sfornato talenti a livello internazionale nel mondo del musical, del teatro, del cinema e della TV.

Nell’ambito della ricorrenza, il primo evento in programma è stata un’anteprima della mostra 25 ANNI DI COSTUMI MTS tenuta in occasione della settimana del design.

La mostra debutterà ufficialmente dal 14 al 22 settembre ed esporrà costumi e bozzetti disegnati da Simone Nardini e realizzati negli anni all’interno della scuola per tutte le produzioni di fine anno e per la produzione professionale HAIR il musical.

10 BORSE DI STUDIO

In occasione degli esami d’ammissione per l’Anno Accademico 24-25, MTS per premiare il talento offre 10 borse di studio.

Le prossime date di ammissione per accedere al corso biennale di preparazione al diploma di laurea in musical theatre LCM UNIVERSITY OF WEST LONDON sono programmate per i giorni: 11 maggio, 1 giugno, 12 giugno, 2 luglio e 14 settembre.



DUE PRODUZIONI PER LE CELEBRAZIONI

Ancora una volta presso la sala NONSOLOTEATRO di IMBONATI 11 ART HUB (da due anni sede ospitante del MIOFF Fringe Festival), prosegue il filone dell’immersive show con aperitivo o merenda. Dopo il grande successo dello scorso anno con KIT CAT KLUB THE IMMERSIVE EXPERIENCE, in questa circostanza si raddoppia l’appuntamento con lo spettacolo di fine anno.

Dal 31 maggio al 2 giugno andrà in scena CENTRAL PARK the IMMERSIVE EXPERIENCE, show e pre-show con la regia di Simone Nardini e la collaborazione di Michele Savoia, le coreografie di Valentina Bordi e la direzione canora di Eleonora Mosca. Come tradizione vuole, tutto top secret fino all’ultimo: le indicazioni, gli orari e l’outfit che verranno infatti svelati solo 24 ore prima della rappresentazione.

Il 9 e 10 giugno andrà in scena OGNI GIOVEDÌ spettacolo inedito firmato da Tobia Rossi per il libretto e con le musiche di Eleonora Beddini anche curatrice della direzione musicale e vocale; la regia è di Luca Spadaro e le coreografie sono di Nicola Trazzi.



PER I PIU’ GIOVANI

Tante anche le iniziative per avvicinare i più giovani alle arti del musical e dello spettacolo in genere tra cui il cinema.

MTS CAMPUS CINEMA destinato ai giovanissimi dai 7 ai 16 anni dal 17 al 22 giugno con Samuele Cavallo, Jacopo Sarno, Michele Savoia e la collaborazione di casting director e agenzie.

MTSummer 2024 per i più grandi dai 16 anni in poi, un percorso pre-accademico estivo a tutto musical. Dal 24 Giugno al 26 Luglio, cinque settimane tematiche dove studiare a scelta titoli quali RENT, NEWSIES, MOULIN ROUGE, ALADDIN, SPONGEBOB con docenti del calibro di Francesca Taverni , Michele Savoia, Gioacchino Inzirillo, Marta Belloni, Nicola Trazzi, Valentina Bordi, Eleonora Mosca, Michela Brasca, Daniele Cauduro.

E ancora TANTE SORPRESE da scoprire attraverso i nostri social!

