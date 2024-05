Camminare. Il Festival del Social Walking 2024

Il 4 e 5 Maggio 2024 torna al Parco Nord Milano il Festival dedicato ai viaggi a piedi

Dal 27 Aprile al 2 Maggio il Festival Extra con trekking e appuntamenti in 5 quartieri di Milano

(mi-lorenteggio.com) Milano, 4 e 5 Maggio 2024 – Sabato 4 Maggio, presso il Parco Nord Milano, si apre, con la sua ottava edizione, Camminare. Il Festival del Social Walking, l’evento dedicato al tema del viaggio lento e a piedi. Un’iniziativa organizzata da ViaggieMiraggi, operatore di turismo responsabile. Prima del festival, è previsto anche il calendario milanese del Festival Extra, dal 27 Aprile al 2 Maggio: un fitto calendario di appuntamenti in 5 quartieri della città di Milano, Ortica, Porta Romana, Porta Venezia, Gorla, Lancetti con trekking urbani, presentazioni di libri, un film e una mostra. Grazie a questo ormai consolidato evento e attraverso passeggiate, laboratori, spettacoli e talks, il pubblico del festival può conoscere camminatori, autori e associazioni che si dedicano al movimento lento, ma anche scoprire una prospettiva unica sul mondo dei cammini e conoscere i luoghi più insoliti della città.

Tutto il programma completo su: www.festivalsocialwalking.it/appuntamenti

Camminare. Il Festival del Social Walking, si aprirà Sabato 4 Maggio mattina, con l’escursione naturalistica nel Parco Nord Milano (ore 9.30) e, a seguire, entrambi i giorni, ci saranno laboratori didattici per i bambini, presentazioni di libri, conferenze, percorsi sensoriali e workshop, passeggiate letterarie e visite guidate, trattamenti benessere. Focus sull’incontro pomeridiano con Ilaria Canali, antropologa, esperta di formazione e comunicazione, walk experience designer, ideatrice e responsabile della Rete Nazionale Donne in Cammino. Alle 19.00, lo spettacolo teatrale itinerante “Just Walking”, una produzione di Campsirago Residenza, una performance in cammino dove il pubblico attraverserà il tema del vagabondare poetico, dei pellegrinaggi, delle marce, delle manifestazioni, fino al mondo della meditazione. Per partecipare allo spettacolo è richiesta una donazione all’interno della campagna di Crowdfunding dedicata quest’anno al Festival del Social Walking 2024 su Produzionidalbasso.

Attesissimo l’incontro con Stefano Mancuso, botanico e saggista italiano, previsto per Domenica 5 Maggio al Parco Nord Milano, che terrà una Lectio Magistralis alle ore 17.00. Sempre Domenica 5, l’appuntamento con The Walking Robin per far conoscere il mondo del thru-hiking e i grandi benefici del camminare in una natura ancora selvaggia.

Prima del Festival invece, dal 27 Aprile al 2 Maggio, si terràil kick-off Festival Extra con gli appuntamenti milanesi di trekking urbani a Gorla (29 aprile, 17.30) e all’Ortica (30 aprile, 17.30), con la proiezione di “Resina” il 28 aprile alle 18.30, al Turnè Bar, un film di Renzo Carbonera (Italia, 2017), con la collaborazione del Centro di Cinematografia e Cineteca del CAI, Club Alpino Italiano. Dal 28 aprile fino al domenica 5 Maggio, presso la Cascina Centro Parco Nord, la mostra fotografica “Va’ Sentiero: 7850 km a piedi per le montagne italiane”, con una selezione di immagini dall’archivio della spedizione a piedi lungo il Sentiero Italia, tra il 2019 e il 2021, dal Friuli Venezia Giulia fino alla Sardegna dell’entroterra. Infine, la presentazione di due libri, il 27 aprile “Insieme, sotto l’equatore” di Alessandro Pucci presso EDIT in via Bernina e il 2 maggio “Voci dal cratere. Il Cammino nelle Terre Mutate da Fabriano a L’Aquila dopo il terremoto” di Ermanno Bosco, presso la libreria Monti in Città.

Camminare. Il Festival del Social Walking è il primo festival dedicato ai cammini della città di Milano che mira a creare la cultura del cammino e del viaggio a piedi come strumento di scoperta, di approfondimento del territorio e di riflessione sulle tematiche ambientali. Un’occasione per parlare di turismo responsabile in Italia e all’estero e conoscere le esperienze di chi ha fatto del viaggio a piedi uno stile di vita. Camminare. Il Festival del Social Walking è un evento organizzato dalla cooperativa ViaggieMiraggi che nel 2024 giunge all’ottava edizione. Il festival è ogni anno dedicato a un tema. Nel 2024 il tema scelto dal comitato artistico è comunità in cammino.

L’evento si svolgerà all’interno degli spazi del Parco Nord Milano, parco peri-urbano metropolitano situato a Nord di Milano nei pressi della Cascina Centro Parco, sede dell’ente parco, facilmente raggiungibile a piedi, in bicicletta e con i mezzi pubblici da Milano e dai Comuni limitrofi della Città Metropolitana (M5 Bignami). Durante la due giorni sarà anche possibile pranzare presso il punto ristoro presente nella Cascina Centro Parco del Parco Nord Milano.

Il festival è realizzato grazie al sostegno di Banca Etica, Wikiloc, Dataveneta Computers e Negroponte Lab e con il patrocinio di AITR (Associazione Italiana Turismo Responsabile) ERSAF Lombardia e del CAI.

Altreconomia e Radio Popolare sono Media Partners dell’evento.

Info Line

www.festivalsocialwalking.it

socialwalkig@viaggiemiraggi.org

Redazione