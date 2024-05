La ricerca al servizio della persona e delle sue fragilità a MIND Milano – Rho

Sabato 11 maggio 2024 – Ore 10:00 – 12:00 Auditorium Fondazione Triulza – MIND Milano Innovation District

L’incontro, promosso dall’Assemblea Sinodale Decanato di Rho in collaborazione con Fondazione Triulza e Arexpo, sarà l’occasione per approfondire su quali basi antropologiche – su quale immagine di uomo – la ricerca sui disturbi dello spettro autistico si sta sviluppando; come tener presenti tutte le conseguenze morali e sociali delle nuove scoperte scientifiche in questo ambito; come renderle accessibili e al servizio dell’uomo e delle sue fragilità.

Tutti questi aspetti saranno affrontati sia dal punto di vista professionale che a partire dalle esperienze personali e di vita dei relatori d’eccezione di questo incontro:

· Il Prof. Giuseppe Testa, alla guida delCentro di Ricerca sulla Neurogenomica di Human Technopole, parlerà in particolare dei disturbi dello spettro autistico, un campo vasto di sofferenza ma anche di esperienze di cura e di recupero per tanti ragazzi e per le loro famiglie.

· Mons. Luca Bressan, Vicario episcopale per la Cultura dell’Arcidiocesi di Milano, con il suo intervento “La ricerca: un inno alla vita, dentro il mistero della creazione”, aiuterà a riflettere sulle radici antropologiche della conoscenza e della ricerca scientifica.

· Il Dott. Alberto Mina, Presidente della Cooperativa Seconda Navigazione, approfondirà invece la ricerca di relazioni sorprendenti, raccontando l’esperienza della cooperativa creata da famiglie con figli affetti da disabilità gravi, un luogo innovativo, di accoglienza e di proposte di tipo socio-educativo.

· Il Dott. Massimo Minelli, Presidente di Fondazione Triulza, rete di realtà del terzo settore e dell’economia sociale presente in MIND, farà l’introduzione all’incontro.

· L’iniziativa sarà moderata dalla D. ssa Maria Teresa Ferla, membro dell’Assemblea Sinodale Decanato di Rho.

