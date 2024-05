Sagra di San Vittore domenica 12 maggio 2024

(mi-lorenteggio.com) Rho, 2 maggio 2024 La festa di San Vittore Martire, patrono della città, ricorre l’8 maggio, giorno in cui tutti gli uffici comunali rimarranno chiusi. La Sagra di San Vittore, che ha come tema “La cultura della tradizione… verso il futuro”, si svolgerà come di consueto la domenica successiva.

Domenica 12 maggio, dalle 8.30 alle 20.00, in piazza San Vittore, è prevista una giornata di balli, spettacoli, giochi, esposizione di macchine agricole e attrezzi della tradizione rhodense. I produttori agricoli del territorio proporranno nei rispettivi stand i prodotti tipici locali.



Questo il programma:



8.30 Apertura della Sagra con l’esposizione di animali della fattoria, di macchine agricole delle tradizioni contadine e vendita di prodotti agricoli delle cascine a cura di Coldiretti e D.A.V.O., Distretto agricolo della Valle Olona.

9.30 Inaugurazione della Sagra di San Vittore con il Sindaco di Rho e la benedizione del prevosto.

10.00 Giochi di strada e percorso espositivo a cura della Famiglia Rhodense. 14.30 Laboratori didattici a cura di Coldiretti e D.A.V.O.

16.00 Musica folk proposta dal Duo Strabella e danze folk popolari a cura dell’Associazione Culturale Ballabiott Rho

19.00 Il Risotto del Contadino, assaggio gratuito offerto dagli organizzatori.



In caso di maltempo l’evento verrà annullato.