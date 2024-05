Asili nido: Padalino (Nm), bene fondi Governo, ora Sala non ha più alibi

(mi-lorenteggio.com) Roma, 3 Maggio 2024. “Con i 734,9 milioni stanziati dal ministero dell’Istruzione e del Merito per l’incremento dei posti negli asili nido Sala non ha più alibi: ora deve finalmente prendere in mano il dossier e dare una risposta alle migliaia di donne che devono lasciare il lavoro per non rinunciare alla maternità. Parliamo di più di 3500 esuberi per l’anno 2024/25. Il Comune dovrà, a questo punto, presentare uno o più nuovi progetti. Vigilerò, come faccio dall’inizio della mia presenza in Consiglio, affinché questo avvenga. Ricordo che la volta scorsa il Comune presentò un solo progetto, al contrario di altri e più virtuosi comuni che ne presentarono molteplici. Mi auguro che verremo coinvolti, ma soprattutto si cessi lo scaricabarile che ha dominato, su questo tema, il dibattito del Comune di Milano negli ultimi anni”. Lo dichiara Mariangela Padalino, capogruppo di Noi Moderati al Comune di Milano.