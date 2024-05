CON THIS IS MY MILANO, IL QUARTIERE TICINESE È IN FESTA

(mi-lorenteggio.com) Milano – 6 maggio 2024. This is my Milano, il programma di Give Back promosso da Dils per sostenere, valorizzare e svelare le meraviglie della città meneghina, arriva nel quartiere Ticinese.

Domenica 12 maggio, dalle 10.00 alle 22.00, il Chiostro del Museo Diocesano sarà vestito a festa per celebrare un quartiere che unisce storia e contemporaneità. L’evento è rivolto a grandi e piccini e comprende un calendario ricco di iniziative completamente gratuite volte a scoprire i segreti del quartiere Ticinese.

Durante tutta la giornata, i visitatori avranno anche l’opportunità grazie a Dils, main sponsor dell’esposizione, di visitare gratuitamente e in anteprima Robert Capa. L’opera 1932-1954, la mostra dedicata al celebre fotografo di guerra, nonché di accedere a ingresso libero alla collezione permanente del Museo Diocesano.

Previa prenotazione in loco, saranno offerte visite guidate gratuite a adulti e famiglie, workshop dedicati ai bambini e quattro tour nel quartiere organizzati da AIM – Associazione Interessi Metropolitani. Il chiostro del Museo ospiterà inoltre cinque associazioni no profit, giochi interattivi, live music, performance teatrali e l’anteprima del Festival di Open House Milano, manifestazione che permette di visitare gratuitamente luoghi milanesi di particolare rilevanza architettonica, solitamente non accessibili al pubblico.

L’impegno di Dils, azienda leader nel real estate, riflette il suo profondo legame con Milano ed è parte del DNA del Gruppo, il cui modello di business è incentrato sulla responsabilità sociale. Prendersi cura del territorio in cui si opera significa sostenere una comunità attiva, supportare il territorio e promuovere le identità che lo compongono: This is my Milano.

Redazione