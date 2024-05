La Lombardia SiCura: sono già oltre 60.000 le firme della petizione per la difesa del diritto alla salute e alla sanità pubblica in Lombardia

(mi-lorenteggio.com) Milano, 07 maggio 2024. A due mesi dal lancio, sono già oltre 60.000 le persone che hanno firmato la petizione del Comitato La Lombardia SiCura per difendere il diritto alla salute e alla sanità pubblica e si potrà firmare fino al 10 giugno!

Il Comitato, promosso da Medicina Democratica, Osservatorio Salute, Arci Lombardia, CGIL, SPI e FP Lombardia e ACLI Lombardia con l’adesione di decine di associazioni, prosegue e rilancia la battaglia per il Referendum per la Sanità Pubblica, attraverso la petizione “La Lombardia SiCura”, che ha avviato la raccolta di firme in data 1 marzo 2024 su cinque punti da presentare alla Giunta di Regione Lombardia.

A rafforzare questa battaglia arrivano anche le mozioni votate nei Comuni. Ad oggi, si tratta dei Comuni di Canegrate, Pregnana Milanese, San Felice Benaco e Mantova. Nelle mozioni, oltre a riportare i cinque punti di richiesta formulati del Comitato La Lombardia SiCura, i Comuni chiedono alla Giunta Regionale e ai Sindaci di “appoggiare ogni iniziativa di miglioramento del servizio sanitario regionale affinché garantisca il diritto alla salute tramite un accesso universalistico e non discriminatorio, con risorse idonee e fondate sulla progressività in attuazione dell’art. 32 della Costituzione della Repubblica”.

Prosegue inoltre la battaglia per i quesiti referendari presso il Tribunale Civile. Sono state presentate le osservazioni alle controdeduzioni della Regione e il Giudice ha comunicato che bisognerà notificare il ricorso al Consiglio Regionale (in aggiunta alla Giunta Regionale). La prossima udienza è fissata al 13 Novembre 2024.

Proseguono le iniziative territoriali, per restare aggiornati e continuare a firmare visitate il sito La Lombardia SiCura.

