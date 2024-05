GHALI. “PAPRIKA”, FUORI IL 10 MAGGIO IL NUOVO SINGOLO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 8 maggio 2024 – Anticipato da uno spoiler già virale, Ghali torna con PAPRIKA (Sto Records/Warner Music Italy), il nuovo singolo disponibile da venerdì 10 maggio in radio e su tutte le piattaforme digitali.



Ghali affida alla potenza dell’afro urban-pop, una sonorità dai forti riferimenti internazionali ma rivisitata con il suo stile unico, la ricetta segreta di PAPRIKA. Scritto da Ghali, il brano è nato da un team d’oltreoceano capitanato da Takagi & Ketra con massimi esponenti del songwriting latin come J-Castle e Daramola.



Confermando una volta in più il suo status di artista visionario e dal flow inconfondibile, con PAPRIKA Ghaliè pronto ad accendere l’imminente estate: tra gli headliner del Red Valley, l’artista di Baggio arricchirà la lineup del DAY1 del festival, il 14 agosto all’Olbia Arena, unica data estiva dove porterà tutta la sua energia e la sua musica in un set dal vivo prima dell’attesissimo “GHALI – LIVE 2024”, il tour -prodotto da Vivo Concerti– in partenza ad ottobre nei più prestigiosi palazzetti d’Italia: 7 appuntamenti tra Milano (con due delle date al Forum già sold out), Firenze, Roma, Bologna e Napoli.



Se il viaggio di PAPRIKA è alle battute iniziali, continua senza sosta quello di “CASA MIA”: già certificato Doppio Disco di Platino, e con 101 MLN di stream complessivi, il brano resta saldo ai vertici delle classifiche.

GHALI – LIVE 2024

IL CALENDARIO



Lunedì 28 ottobre 2024 – Milano, Forum – SOLD OUT

Martedì 29 ottobre 2024 – Milano, Forum – SOLD OUT

Lunedì 4 novembre 2024 – Firenze, Mandela Forum

Mercoledì 6 novembre 2024 – Roma, Palazzo dello Sport

Domenica 10 novembre 2024 – Bologna, Unipol Arena

Martedì 12 novembre 2024 – Napoli, Palapartenope

Venerdì 15 novembre 2024 – Milano, Forum