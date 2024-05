Simone Verni (Coordinatore Provinciale M5S Pavia): “Il M5S sostiene il candidato sindaco Michele Lissia nella coalizione progressista”

(mi-lorenteggio.com) Pavia, 10 maggio 2024. Verni (M5s): “Stamattina il Consigliere Comunale Vincenzo Nicolaio ha depositato la lista M5S in Comune. Il nostro Movimento sarà parte della coalizione progressista che sostiene il candidato sindaco Michele Lissia. Ringrazio Vincenzo Nicolaio, Lorenzo Goppa e tutti i candidati consiglieri per il prezioso impegno e l’enorme lavoro che hanno fatto in questi anni e, da ultimo, al tavolo programmatico della coalizione progressista, che si presenta alle elezioni per dare un nuovo governo ai cittadini pavesi. In particolare ringrazio Nicolaio, che instancabilmente in Consiglio comunale non ha mai fatto mancare la voce dei cittadini. Oggi si scrive la parola fine ai pettegolezzi messi in circolo da chi, nelle ultime settimane, aveva l’obiettivo di danneggiare la coalizione e il M5S, percepito da sempre come il vero nemico da abbattere, cosa che confermo e rivendico con orgoglio: il M5S è e resterà sempre a fianco dei cittadini e nemico del malaffare”.