Milano. Ferrarese (FdI): “Finalmente rinviati gli inutili divieti per moto Euro 0 ed Euro 1 al prossimo Ottobre 2025 mentre, per le auto con motori diesel Euro 6, la proroga varrà fino al 2028″

(mi-lorenteggio.com) Milano, 11 maggio 2024 – Riceviamo e pubblichiamo:

Finalmente rinviati gli inutili divieti per moto Euro 0 ed Euro 1 al prossimo Ottobre 2025 mentre, per le auto con motori diesel Euro 6, la proroga varrà fino al 2028.

Una vittoria di Fratelli d’Italia Milano, frutto di un lavoro di concerto tra il Dipartimento Trasporti di cui sono responsabile, il coordinamento cittadino ed i consiglieri comunali e municipali.

Un passo importante, da cui ripartire decisi già dalla commissione mobilità straordinaria richiesta al Comune di Milano dal consigliere Chiara Valcepina e prevista per il prossimo mercoledì 15 Maggio, in cui verranno ascoltate le maggiori istituzioni del motociclismo milanese, le realtà commerciali ed associazionistiche: un solo anno potrebbe non essere sufficiente per valutare soluzioni concrete ed ulteriori variazioni dei divieti imposti alla circolazione delle due ruote.

Persiste invece, il tema sulle zone a traffico limitato volute dalla giunta di Palazzo Marino, che restano e verranno applicate in varie zone della città, con il rischio di compromettere la serenità dei residenti e le necessità del commercio di vicinato.

Continueremo a portare avanti con pragmatismo e con la dovuta sensibilità, sia le proposte in tema di mobilità che attanagliano i cittadini, sia la tutela dell’ambiente, abbattendo il muro dell’ideologia più spietata.”

Mattia Ferrarese

Responsabile Dipartimento Trasporti e servizi pubblici locali – Fratelli d’Italia Milano

Consigliere Municipio 3 – Milano