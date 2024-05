Gaggiano. In Biblioteca il terzo appuntamento di “Dentro le Storie”

(mi-lorenteggio.com) Gaggiano, 12 maggio 2024- Venerdì 17 maggio ore 21 in Biblioteca a Gaggiano (MI), si terrà il terzo appuntamento di Dentro le storie, una serata in compagnia del giallo milanese, con ospiti che hanno celebrato e raccontato la città di oggi e del passato: Gian Andrea Cerone, con “Le conseguenze del male” (Guanda), nuova serrata indagine di Mandelli, Casalegno e la loro eterogenea squadra dell’Unità di Analisi del Crimine Violento, alle prese con morti sospette e coincidenze particolari, Marco Aluzzi e Fabio Marani, all’esordio con un libro divertente e originale “Sombrero swing. La volta buona” (IlViandante), dove due amici simpatici e irriverenti cercano di trovare una svolta alla loro vita nella Milano degli anni Settanta, tra bar frequentati da zanza, malnatt di quartiere, domeniche a piedi per la crisi petrolifera e colpi apparentemente improbabili.

Redazione