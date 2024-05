(Mi-lorenteggio.com) Milano, 14 maggio 2024 – Stanotte, intorno alle ore 5.00, una banda di malviventi è entrata in azione presso l’ufficio postale di via Benozzo Gozzoli, 51, facendo saltare il postamat, che è stato totalmente distrutto. Sul posto sono giunti I vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che indagano per ridire agli autori. Fondamentali per le indagini, saranno anche le immagini di video sorveglianza della zona.

V. A.