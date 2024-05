STAZIONE CENTRALE. MUSICA, SPORT E INTRATTENIMENTO, IL FESTIVAL DI CULTURA URBANA WELCAGE APRE IL PALINSESTO DI INIZIATIVE IN PIAZZA DUCA D’AOSTA

Da domenica 19 a sabato 25 maggio, al via il primo appuntamento gratuito di animazione, sponsorizzato da Grandi Stazioni Retail, in risposta al bando del Comune

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 16 maggio 2024 – È il festival di cultura urbana Welcage a dare il via al palinsesto di iniziative che il Comune di Milano si è impegnato a realizzare per animare in maniera positiva piazza Duca d’Aosta.

Da domenica 19 a sabato 25 maggio, la piazza davanti alla Stazione Centrale accoglierà incontri ed eventi gratuiti di musica, arte, sport, moda, intrattenimento, rivolti principalmente a ragazzi e ragazze della Generazione Z e Millennials.

Piazza Duca d’Aosta si trasformerà in un vero e proprio villaggio multidisciplinare e d’intrattenimento. Welcage sarà animato per una settimana nelle sue aree principali: un grande palcoscenico per concerti live gratis su prenotazione, un campo da calcio e un campetto da basket (entrambi 3 contro 3) a fruizione gratuita, e una galleria d’arte urbana. Ultimo elemento del villaggio è un mini-palco per talk e meet&greet con artisti e creatori di contenuti digitali.

L’ingresso al villaggio è gratuito, con registrazione obbligatoria sul sito www.welcage.it. Il programma è online.

Proposto e realizzato da Grandi Stazioni Retail, insieme ai suoi partner tecnici, Welcage è il primo degli appuntamenti organizzati nell’ambito dell’avviso pubblico che il Comune di Milano ha lanciato per individuare sponsor tecnici interessati alla realizzazione di progetti e iniziative di qualità, aperte alla cittadinanza in piazza Duca d’Aosta, per l’anno in corso. Ulteriori proposte sono attualmente al vaglio della commissione tecnica.

Il bando è ancora aperto: enti pubblici o privati, imprese e altri soggetti interessati a partecipare hanno tempo fino all’8 settembre 2024 per inviare la propria proposta. Originalità e qualità del format, contenuto creativo, sostenibilità energetica e utilizzo di tecnologie innovative, attivazione di programmi di solidarietà e impatto scenografico del progetto sono tra i criteri oggetto di valutazione della commissione.

