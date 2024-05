Incidente in Tangenziale Ovest prima dello svincolo di Cusago, due feriti

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 18 maggio 2024 – Questa notte, intorno alle ore 3.20, lungo la Tangenziale Ovest, in direzione nord, a 200 metri prima dello svincolo di Cusago/Baggio, una ragazza di 21 anni e un ragazzo di 30 anni sono stati trasportati in cosice verde all’ospedale San Carlo di Milano, dopo essere finiti, per cause un fase di accertamento, con la loro vettura contro il guardrail. Sul posto sono giunte due ambulanze, i Vigili del Fuo o e le forze dell’ordine.

Un altro incidente tra una moto e un veicolo, è avvenuto intorno alle ore 7.00, sempre in direzione nord, nel.tratto tra la connessione con la A1 e lo svincolo di Opera.

Redazione