IRENE GRANDI: IN AUTUNNO IL NUOVO TOUR

(mi-lorenteggio.com) Milano, 20 maggio 2024 – Dopo la pubblicazione del singolo “Fiera di Me”, arricchito dalla supervisione ritmica del leggendario Stewart Copeland, Irene Grandi annuncia l’omonimo tour che celebra i 30 anni di una carriera straordinaria e che partirà quest’autunno da Bologna.



Irene Grandi, una delle artiste più amate e iconiche del pop italiano, ha pensato a un concerto unico, in cui ripercorre la sua lunga e brillante storia musicale iniziata nel 1994. Con la sua voce inconfondibile accompagnerà gli spettatori nel racconto della propria storia attraverso i suoi successi più amati, le collaborazioni più significative e le sue esplorazioni musicali.



Il tour “Fiera di Me” sarà un’occasione imperdibile per rivivere i momenti più emozionanti della carriera di un’artista che ha sempre sperimentato e ha saputo evolversi e reinventarsi costantemente. Dal successo travolgente di “In vacanza da una vita” a “La tua ragazza sempre“, fino alle intense emozioni di “Bruci la città” e “Prima di partire per un lungo viaggio“, ogni canzone racconta una parte del percorso di un’artista che non si è mai fermata.



Le collaborazioni di Irene Grandi hanno arricchito la sua musica di sfumature uniche. Ha condiviso il palco e lo studio con artisti del calibro di Pino Daniele, Jovanotti, Vasco Rossi e Stefano Bollani, dimostrando una versatilità che le ha permesso di spaziare tra diversi generi musicali senza mai perdere la sua identità.



Il nuovo singolo “Fiera di Me“, (videoclip ufficiale https://youtu.be/6kHoAoD1rpY) che dà il titolo al tour, segna una nuova tappa nella carriera di Irene, rappresentando un inno alla rinascita e alla forza personale. Questo brano, carico di significato, non solo celebra il passato, ma guarda con ottimismo al futuro, proiettando Irene verso nuovi e ambiziosi progetti artistici.



Il concerto sarà una festa ma anche l’occasione per riscoprire e apprezzare l’evoluzione di un’artista che ha saputo reinventarsi e restare sempre attuale. Tra ieri e domani, un presente in cui scoprire, ancora una volta, che “è tutto qui”.



Il tour è organizzato da IMARTS -INTERNATIONAL MUSIC AND ARTS

Biglietti in vendita al link https://linktr.ee/irenegranditour, queste le prime date annunciate:



12 novembre – Teatro Duse, Bologna

18 novembre – Teatro Manzoni, Milano

24 novembre – Teatro Golden, Palermo

25 novembre – Teatro Metropolitan, Catania

30 novembre – Teatro dell’Aquila, Fermo

7 dicembre – Auditorium Parco della Musica, Roma

9 dicembre – Teatro Verdi, Firenze

10 dicembre – Teatro Politeama, Genova





Aggiornamenti sui canali ufficiali dell’artista.