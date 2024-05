MONZA. DAL 21 MAGGIO “LÌ SEI VERO”: FESTIVAL NAZIONALE DI TEATRO E DISABILITÀ

(mi-lorenteggio.com) Monza, 20 maggio 2024 – Partirà da martedì 21 maggio Lì Sei Vero, il Festival nazionale di teatro e disabilità organizzato da Il Veliero Onlus in collaborazione con il Comune di Monza che, per una settimana, porterà al Teatro Binario 7 spettacoli, conferenze, laboratori e incontri, dove bambini e i ragazzi saranno grandi protagonisti.

Il programma del festival, giunto alla ottava edizione, è stato presentato venerdì 17 maggio al palazzo comunale alla presenza del Sindaco, dell’Assessore al Welfare, del Presidente dell’Associazione Il Veliero Onlus Alfredo Colina e di Chicco Roveris, direttore artistico. Come accaduto per la scorsa edizione, il duo comico Ale e Franz anche quest’anno arricchirà la rassegna.

Il concorso

L’evento propone un concorso riservato a compagnie teatrali formate da attori con disabilità e ad Associazioni del territorio della provincia di MB e nazionali.

Si sfideranno sul palco con le proprie rappresentazioni teatrali sette compagnie:

Arance Impedite di Vimercate;

I Satelliti di Pavia;

MeTe Teatro di Ascoli Piceno;

“Saranno Famosi?” di Gandino (BG);

Ulisse di Roma;

OFFicina delle variAZIONI di Carugate

Associazione Guardastelle, di Aci Reale Catania.

La proclamazione dei vincitori avverrà domenica 26 maggio alle 15, per poi lasciare spazio ad alcuni appuntamenti fuori concorso come ultimi momenti d’incontro e spettacolo.

Il Festival

Al Festival si aggiungono un totale di dieci appuntamenti fuori concorso con progetti e incontri di danza; conferenze rivolte a genitori e giovani studenti e rappresentazioni fuori concorso da parte di alcune scuole monzesi e dello stesso gruppo teatrale Il Veliero Monza.

Le rappresentazioni che i ragazzi realizzeranno sul palco del Teatro Binario 7 toccheranno un’ampia gamma di temi, storie, artisti e autori: si andrà da un omaggio alla musica e ai testi di Fabrizio De André ad un adattamento in prosa di alcuni passaggi dell’Inferno di Dante Alighieri, fino a una rivisitazione di Robin Hood e alla rappresentazione di storie del quotidiano per esaltare la bellezza della diversità, dell’accoglienza e dell’attenzione verso gli altri.

Partner e sponsor

Il festival è realizzato con la collaborazione di CSV Monza Lecco Sondrio; del Liceo Scientifico Paolo Frisi e dell’Istituto Comprensivo Statale Anna Frank.

Contribuiscono all’iniziativa Acinque; Brianzacque; Win-Tek; Farmacom Monza; Credit Agricole; Kaiko; Miflex e il Fondo Contrasto Nuove Povertà.

“Lì Sei Vero – osserva l’Assessore al Welfare – sarà una grande occasione per i ragazzi delle compagnie teatrali partecipanti, che avranno modo di vivere un’esperienza unica ed emozionante, ma è soprattutto un importante momento d’incontro e sensibilizzazione per la cittadinanza, in una realtà come Monza che già ha dimostrato e dimostra un costante impegno nell’inclusione e nella lotta alle discriminazioni nei confronti delle persone con disabilità”.