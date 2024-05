SETTIMO MILANESE – ENNESIMO BLITZ DEI VANDALI A SCUOLA

(mi-lorenteggio.com) Settimo Milanese, 20 maggio 2024. Ennesima incursione dei vandali alla scuola primaria di Settimo Milanese. Pare che l’incursione sia avvenuta ieri pomeriggio, alla luce del sole. Solamente due settimane fa c’era stato un altro episodio, senza contare tutti quelli avvenuti negli ultimi mesi/anni.

“A quanto mi è stato riferito, ci sono dei serramenti, in particolare alcune porte, che sono rotte e quindi rimangono aperte – afferma il consigliere Ruggiero Delvecchio, candidato sindaco di Oltre, Forza Italia, Lega e Fratelli di Settimo -. Inoltre, l’allarme non sarebbe funzionante pertanto i vandali hanno gioco fin troppo facile. Ritengo inammissibile e ingiustificabile quanto accaduto poiché da tempo, visto che sono anche usciti i tecnici, il Comune è a conoscenza della situazione ma non fa nulla. Prioritario e urgente per la nuova Amministrazione sarà effettuare sopralluoghi in tutti i plessi scolastici e intervenire tempestivamente. Dovere di una buona Amministrazione è mettere a disposizione dei nostri bambini e ragazzi e di tutto il personale scolastico luoghi vivibili e sicuri. Questo, purtroppo, al momento non avviene”.

