Maltempo. Allerta meteo, la situazione a Milano

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 21 maggio 2024 – “Allerta rossa aggiornamento. Alle 6.30 non risultano particolari criticità. Nella notte costanti piogge in città e a nord, ma di bassa e media intensità. Seveso costante con livelli intorno al metro a Niguarda grazie al lavoro del canale scolmatore di Palazzolo costantemente attivo grazie alla gestione AIPO. Vasca per ora non utilizzata. Lambro costante a 2.15 circa a Milano via Feltre (Parco Lambro), quindi elevato ma non a livello esondazione. Al quartiere Pontelambro monitoraggio costante costante da parte di protezione civile e per ora nessun allagamento, comunque pronte per intervenire idrovore e motopompe. Sottopassi aperti. Alberi: in corso un intervento in corso in piazza Perucchetti per rami su rete ATM, ma nessun altro problema per ora. Scuole aperte. Raccomandiamo la massima attenzione da parte di tutti. Monitoraggio radar in corso per verificare l’eventuale intensificazione dei fenomeni. Un grazie a tutti coloro che al COC di Protezione civile, nelle diverse centrali di MM idrico, della vasca del Seveso, della Polizia Locale, di ATM e di AMSA e in strada nelle diverse località hanno lavorato tutta la notte. MONITORAGGIO FIUMI – Livelli idrometrici ore 06:30 DEL 21/05/2024

SEVESO: Cesano Maderno 1,06 – Palazzolo 0,20 – Ornato 0,74 – Valfurva 0,88

LAMBRO: Peregallo 1,31 – Feltre 2,13″ dichiara l’assessore del comune di Milano, Marco Granelli.

Redazione