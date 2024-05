VERDE. AL MUBAJ UN SABATO RICCO DI APPUNTAMENTI PER GRANDI E PICCOLI

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 22 maggio 2024 – Tornano gli appuntamenti al MuBAJ, rimandati di una settimana a causa del maltempo. Sabato 25 maggio, nel pomeriggio, nel corso di una passeggiata guidata da esperti agronomi tra il Museo e la sede di Comunemente Verde, sarà possibile imparare a riconoscere piante autoctone e alloctone. L’accesso è senza prenotazione e sino a esaurimento dei posti disponibili, dalle 16:30 alle 18.

Un’altra opportunità all’interno degli spazi del Museo Botanico è quella di visitare la mostra Acqua 2.0, un percorso di installazioni artistiche realizzate dagli studenti dell’Accademia di Brera. Il tema continua ad essere legato agli elementi e, dopo Terra e Aria, è l’anno dedicato all’Acqua. L’ingresso è libero e senza prenotazione.

Dalle 16 alle 17 è inoltre possibile partecipare, con i più piccoli, al laboratorio d’arte focalizzato su foglie, sassi, ghiande che possono trasformarsi in stampini, pennelli e materiale per dipingere attraverso la guida esperta di maestri di arte.

Presso la sede di Comunemente Verde si svolgerà, solo su prenotazione (URB.comunementeverde@comune.milano.it), dalle 15 alle 16:30, ‘L’incredibile gioco dell’oca’ per mettere alla prova le proprie capacità botaniche.

Per tutto il giorno sarà comunque possibile visitare le serre e il giardino Verde da via Zubiani, aperti senza prenotazione.

In caso di maltempo il programma potrà subire nuovamente variazioni.

Redazione