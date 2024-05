ATALANTA, PRESIDENTE REGIONE: MERCOLEDÌ LA PREMIEREMO CON UN RICONOSCIMENTO SPECIALE, È ORGOGLIO LOMBARDIA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 23 maggio 2024. “Mercoledì 29 maggio, in Regione, in occasione della Festa della Lombardia e del Premio Rosa Camuna, la più alta onorificenza dell’Istituzione, il presidente della Giunta regionale consegnerà all’Atalanta una benemerenza speciale come segno di ringraziamento per l’indimenticabile e storica conquista dell’Uefa Europa League”.

Lo comunica lo stesso governatore della Regione che, in missione istituzionale negli Stati Uniti, evidenzia come “l’Atalanta sia motivo d’orgoglio per la Lombardia”.

“A Dublino, con una prestazione strepitosa, i bergamaschi hanno infatti conquistato un traguardo eccezionale” ha concluso il presidente.