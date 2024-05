Incidente sul lavoro ad Assago, operaio 40enne elitrasportato al San Gerardo

(Mi-lorenteggio.com) Assago, 24 maggio 2024 – Intorno alle ore 11.15, in un capannone in ristrutturazione, in via Alessandro Volta, 16, un operaio di 40 anno, per cause un fase di accertamento, è precipitato dal tetto, facendo un volo di 7 metri, riportando un grave trauma cranico e contusioni. Sul posto è atterrato l’elisoccorso e sono giunti un’ambulanza e un’automedica. Il ferito, dopo le prime cure, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza, mentre la Polizia Locale ha fatto tutti i rilievi.

V. A.