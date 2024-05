Buccinasco – Dj set, live painting, sport, è No Limit Jam!

Buccinasco (29 maggio 2024) – Una grande festa per ragazze e ragazzi di Buccinasco con giovani artisti rap e trap del territorio, contest musicali, live painting e un torneo di calcio a 5. È “No limit jam” in programma domenica 16 giugno dalle 14 alle 24 al Centro Sportivo Scirea di via Gramsci a Buccinasco, con ingresso gratuito per tutti.

Non solo un grande evento musicale, artistico e sportivo ma anche l’occasione per promuovere “Giovani Neet: Occupiamoci!”, il progetto del Comune di Buccinasco in partnership con Officina Lavoro Onlus e Artènergia Aps, co-finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nato per fornire risposte concrete a una domanda “invisibile” dei Neet, i giovani che non studiano, non lavorano, non cercano.

Un evento organizzato dall’assessorato alle Politiche giovanili per avvicinare giovani e giovanissimi di Buccinasco, coinvolgendoli in attività vicine ai loro linguaggi e alle espressioni artistiche e sportive che più li trascinano e li riguardano.

Proprio per questo il Comune ha lavorato in collaborazione con realtà che già vivono immerse nel mondo giovanile, come We Run the Streets, Donash Producer, Under the Tower, Fondazione Ikaros e Polisportiva Buccinasco, a cui si è unita anche l’associazione Grupifh.

