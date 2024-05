Festa della Repubblica con i diciottenni di Buccinasco

Domenica 2 giugno alle ore 11 davanti alla Sala consiliare “Elda Filiberti”, l’Amministrazione consegnerà in regalo ai neo diciottenni una copia della Costituzione . Sono invitati tutte le ragazze e i ragazzi che hanno compiuto 18 anni nel 2023

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 29 maggio 2024 – L’Amministrazione comunale di Buccinasco regala ai diciottenni una copia della Costituzione italiana perché diventi guida e ispirazione nel loro percorso di vita adulta.

Buccinasco festeggia con questo gesto simbolico la Festa della Repubblica Italiana: la cerimonia si terrà domenica 2 giugno alle ore 11 davanti alla Sala consiliare “Elda Filiberti” in via Vittorio Emanuele 7, con la partecipazione dell’ANPI di Buccinasco sez. Fulvio Formenti e della Banda Civica G. Verdi di Buccinasco.

Sono invitati tutti i ragazzi e le ragazze che hanno compiuto 18 anni nel 2023: l’Amministrazione comunale ha inviato una lettera a ognuno di loro, invitandoli all’incontro davanti alla Sala consiliare per festeggiare insieme il loro ingresso nell’età adulta, donando loro la Carta Costituzionale che sancisce diritti e doveri di ogni cittadino, perché i neo diciottenni ne facciano buon uso, difendendo i principi di umanità e civiltà per cui altri giovani in passato si sono battuti.

Si prosegue con i giovani il percorso iniziato già nelle scuole primarie e secondarie di primo grado con il progetto “Costituzione, bene comune” promosso insieme all’ANPI nell’ambito del Piano di Diritto allo Studio.

Alla cerimonia sono invitati tutti coloro che hanno compiuto 18 anni nel 2023 (anche chi non avesse ricevuto la lettera a casa).

Redazione