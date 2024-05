DEMANIO. NELLE EX CUCINE ECONOMICHE DI VIALE MONTE GRAPPA LA SEDE DI CMCC FOUNDATION

Milano, 30 maggio 2024 – Le ex Cucine economiche di viale Monte Grappa diventeranno la sede dI Cmcc Foundation, la Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici.

Al centro di ricerca internazionale il Comune di Milano ha aggiudicato gli spazi dello storico edificio messi a bando il mese scorso. Per i locali oggetto della gara, 455 metri quadri al primo piano a destinazione ufficio, è stato offerto un canone annuo di 116mila euro, su una base d’asta di 88mila euro.

La costruzione in mattoni a vista e decori in terracotta di viale Monte Grappa 8, di proprietà del Comune, fu progettata da Luigi Broggi e aperta nel 1883 come refettorio per operai e indigenti, oltre che forno sociale per la vendita di pane a prezzi modici. Il fabbricato, in stile neoromanico e soggetto a vincolo di interesse culturale, non ospita più le cucine economiche dagli anni Settanta ma mantiene il suo scopo sociale con il Centro Socio Ricreativo Culturale per il tempo libero Montegrappa, che ha sede al piano terra.

I locali saranno dati in concessione per 12 anni.

