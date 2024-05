Anlaids Lombardia | test gratuiti HIV e HCV con APE al Parco Sempione

Ogni martedì fino al 16 luglio al Parco Sempione, Anlaids Lombardia incontra i giovani. Test gratuiti HIV e HCV per i giovani, grazie alla collaborazione con APE.

(mi-lorenteggio.com) Milano, 31 maggio 2024. Ogni martedì dalle 19.00 alle 23.00, fino al 16 luglio 2024, con Anlaids Lombardia ETS test HIV e HCV gratuiti e anonimi durante gli appuntamenti di APE al Parco Sempione (Arena Civica).

“Uno dei nostri obiettivi è diffondere presso le nuove generazioni informazione e prevenzione sulle infezioni sessualmente trasmissibili (IST), come HIV e HCV – spiega Andrea Gori, presidente Anlaids Lombardia ETS, Dipartimento Malattie Infettive, Ospedale Sacco, Università di Milano – per questo motivo la collaborazione con APE è particolarmente importante. A Parco Sempione in tanti incontrano i nostri operatori, scelgono di fare il test e diventano così più consapevoli su come avere una vita sessuale responsabile”.

Diffondere consapevolezza, così come effettuare con regolarità i test è uno degli strumenti più utili per superare il problema delle diagnosi tardive, diffuso soprattutto tra i giovani, che scoprono di aver contratto l’infezione a uno stato avanzato, con in più il rischio di averla trasmessa ad altri partner.

Oltre all’offerta di screening, diverse le azioni previste grazie alla presenza degli operatori e dei volontari dell’associazione e di Croce Rossa Milano: un questionario tramite QR code, la distribuzione gratuita di profilattici oltre al servizio di counseling in cui vengono diffuse informazioni inerenti alle IST compresa la PrEP (Profilassi Pre Esposizione).

Nell’estate del 2023, sempre grazie alla collaborazione con APE, Anlaids ha molto rafforzato la sua attività verso le nuove generazioni: sono stati eseguiti oltre 600 test. L’attività al Parco rientra nel progetto Il test dalla tua parte per il quale Anlaids si avvicina ai cittadini, in manifestazioni pubbliche.

L’iniziativa di Anlaids è resa possibile grazie alla collaborazione di APE e di Croce Rossa Milano.

Dal 2012 l’associazione APE organizza eventi sul territorio milanese con l’obiettivo di valorizzare l’aggregazione sociale in spazi pubblici e all’aperto in città.

