Ospedale Vizzolo Predabissi – giovane si toglie la vita

Pizzighini (M5s): «Sembra un film dell’orrore, invece è lo stato di abbandono della sanità pubblica lombarda»

(MI-lorenteggio.com) Milano, 31 maggio 2024. Paola Pizzighini (Consigliera regionale M5s Lombardia): «Sembra un film dell’orrore, invece è successo all’interno di un ospedale pubblico della Lombardia. Il quadro che emerge dalle prime ricostruzioni degli inquirenti, in merito ai fatti di Vizzolo Predabissi, è inquietante. Purtroppo, non è la prima volta che siamo costretti a leggere notizie allarmanti sui livelli di sicurezza all’interno delle strutture sanitarie pubbliche, dove le aggressioni al personale sono ormai all’ordine del giorno. I fatti di Vizzolo, una volta accertati, rappresenterebbero un ulteriore dimostrazione del totale stato di abbandono dei presidi territoriali della sanità pubblica. Regione Lombardia, che governa la sanità e chi si riempie troppo spesso a sproposito la bocca con la parola “sicurezza” dovrebbero non solo farsi delle domande, ma dare immediatamente delle risposte. Chiederemo che gli ispettori inviati in struttura da Regione Lombardia riferiscano al più presto in Commissione, in merito all’accaduto e soprattutto quali misure Regione Lombardia intenda prendere per la sicurezza di pazienti, medici, infermieri e operatori sanitari che lavorano ogni notte in Pronto Soccorso» così la Consigliera regionale del Movimento Cinque Stelle Lombardia, Paola Pizzighini, in merito a quanto accaduto nelle scorse ore presso l’ospedale di Vizzolo Predabissi, dove una giovane donna si è tolta la vita.