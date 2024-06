A Trezzano torna Urban Giants con 150 writers e street artists – IL PROGRAMMA

(mi-lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio, 3 giugno 2024 – Anche quest’anno Milano torna ad essere sfondo per Urban Giants, l’evento di graffiti più importante d’Italia.

I prossimi 7, 8 e 9 Giugno il Comune di Trezzano sul Naviglio ospiterà la kermesse

internazionale, riunendo 150 writers e street artists provenienti da 20 Paesi di

tutto il mondo nella location compresa tra il Centro Ugo Tognazzi in Via Castoldi e i

muri perimetrali della rinomata vetreria Vetropack in Via San Cristoforo.

Continua la collaborazione con A.P.S. Grupifh Onlus che si tradurrà in una nuova e

esaltante integrazione tra la manifestazione artistica e Birreficenza, raccolta fondi

organizzata dal gruppo promozione iniziative a favore dei portatori di handicap.

Le giornate saranno arricchite con numerose attività che permetteranno a tutti

gli interessati di vivere un’esperienza a 360°; prima tra tutte la presentazione al

pubblico del libro fotografico “Urban Giants” che celebra il decennale di We Run

The Streets, collettivo di artisti organizzatore dell’evento di graffiti.

Per i giorni del festival sarà possibile, in maniera totalmente gratuita, vivere i luoghi

toccati dall’evento e osservare gli artisti all’opera.

PROGRAMMA UG FEST 24



Giovedi 6 GIUGNO

Sede Maxi Sport Via Benvenuto Cellini 2, Trezzano sul Naviglio

Ore 16.00 Presentazione evento e libro

Ore 17.00 Workshop su t-shirt

Ore 20.00 Live gruppi locali (a cura di A.P.S. Grupifh Onlus)

VENERDI 7 GIUGNO

Centro feste Ugo Tognazzi Via Castoldi, Trezzano sul Naviglio

Ore 10.00 Apertura cancelli e registrazione artisti

Ore 20.00 Live gruppi locali (a cura di A.P.S. Grupifh Onlus)



SABATO 8 GIUGNO

Centro feste Ugo Tognazzi Via Castoldi, Trezzano sul Naviglio

Ore 9.00 Apertura cancelli e registrazione artisti

Ore 10.00 Laboratorio su t-shirt con Creaction/The Burbery Foundation

Ore 14.00 Laboratorio di rime con Under the Tower e

Creaction/The Burbery Foundation

Ore 15.00 Laboratorio di graffiti con Gimar

Ore 15.30 Customizzazioni logo Urban Giants con Ikaros

Ore 20.30 Break dance show Bandits Crew

Ore 21.00 Live gruppi locali (a cura di A.P.S. Grupifh Onlus)



DOMENICA 9 GIUGNO

Centro feste Ugo Tognazzi Via Castoldi, Trezzano sul Naviglio

Ore 10.00 Laboratorio di street art su tavole da skate con Maxi Sport

Ore 15.00 Laboratorio di street art con Caparol e Rossi Service

Ore 15.30 Customizzazioni logo Urban Giants con Ikaros

Ore 17.00 Conclusione laboratorio di rime e produzione mixtape con

Under the Tower e Creaction/The Burbery Foundation

Ore 21:30 Contest di brani e freestyle con Under the Tower