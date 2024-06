Chiusura notturna della s.p. 103 “Cassanese” da lunedì 10 giugno sino a domenica 16 giugno

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 4 giugno 2024 – La s.p. 103 “Cassanese”, verrà chiusa al traffico per 6 notti partendo da lunedì 10 giugno alle ore 22 sino alle ore 5 del giorno domenica 16 giugno. Tale chiusura si è resa necessaria per consentire la realizzazione di alcuni interventi di manutenzione ordinaria che interessano l’elettrodotto di Proprietà di TERNA S.p.a., che attraversa la strada.

La s.p. 103 verrà chiusa dal km. 3+600 all’altezza dell’intersezione con la via Di Vittorio in Comune di Segrate, sino al km. 5+000 all’altezza della rotatoria in intersezione con via Milano in Comune di Pioltello.

Redazione