(mi-lorenteggio.com) Milano, 4 giugno 2024 – Domani, mercoledì 5 giugno, in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, tra i viali di Parco Sempione, dalle ore 18 alle 21, si terrà la ‘Green Busker Night’, un modo per parlare di ambiente attraverso la musica.

Quattro artisti di strada si esibiranno, singolarmente o con le loro band, in alcune performance dedicate alla sostenibilità e alla salvaguardia dell’ambiente. L’evento, promosso dal Comune di Milano, fa parte delle attività che anticipano e accompagnano la nuova edizione della Milano Green Week che si terrà dal 26 al 29 settembre.

Sulla scia di analoghe manifestazioni e festival molto seguiti in diverse città italiane ed europee, che coinvolgono artisti di strada in performance estemporanee e spettacoli all’aperto, la ‘GBN’ milanese avrà al centro le tematiche green. L’obiettivo della serata è far sì che il racconto sulla sostenibilità non sia confinato ad un’unica settimana annuale, la Green Week, ma diventi l’occasione per coinvolgere un pubblico sempre più vasto.

Attraverso la musica e lo spettacolo dal vivo il racconto della crisi climatica e della transizione ecologica potrà assumere una nuova forma: più immediata e più affascinante. La manifestazione sarà rimandata in caso di maltempo.

Redazione