(mi-lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio, 4 giugno 2024 – Intorno alle ore 19.30 di questa sera, in viale Cristoforo Colombo (controviale della Nuova Vigevanese) all’altezza dell’incrocio con la via Gobetti, un 51 enne ha avuto un incidente con monopattino. Il ferito, soccorso da un’ambulanza della Croce Verde Trezzano, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Carlo di Milano, per le contusioni riportate durante la caduta dal mezzo.

V. A.