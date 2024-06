Buccinasco, lavori di demolizione dei capannoni Ex Cabel

Si cercherà di causare il minor disagio possibile alla cittadinanza, a cui si chiede prestare attenzione e pazienza

Buccinasco (7 giugno 2024) – È previsto per la prossima settimana, a partire indicativamente da martedì 11 giugno, l’inizio dei lavori di demolizione dei capannoni produttivi (dismessi da anni) del comparto ex Cabel (via Roma), a cura dell’operatore che in seguito procederà con il nuovo intervento edilizio residenziale.

I lavori dureranno per diverse settimane: l’Amministrazione comunale si assicurerà che l’operazione provochi il minor disagio possibile alla cittadinanza, ma purtroppo i fastidi saranno inevitabili e ci scusiamo per il disturbo, ci vorrà pazienza e tolleranza.

È stato stabilito di avviare il cantiere al termine delle lezioni dell’anno scolastico in modo da evitare eccessivo disturbo alla scuola primaria Primo Maggio.

