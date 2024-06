FESTIVAL BIODIVERSITA’, AL PARCO NORD MILANO LA SCIENZA E GLI ECOSISTEMI PROTAGONISTI DELL’EDIZIONE 2024

Milano, 7 giugno 2024 – Tra scienza, ecosistemi, passeggiate nella natura e visite guidate torna al Parco Nord Milano il Festival della biodiversità giunto quest’anno alla diciottesima edizione. E’ in programma dal 6 al 16 giugno ed è dedicato alle scienze per lo sviluppo sostenibile.

Il Festival nasce nel 2007 con l’intento di coinvolgere il grande pubblico per comprendere il valore e l’importanza della biodiversità nello sviluppo sostenibile. In particolare, l’intento è quello di mettere in risalto gli interventi di riqualificazione ambientale e naturalistica, i paesaggi rurali e naturali presenti anche in città. Particolare attenzione è dedicata anche agli ecosistemi a rischio di impoverimento e ai saperi materiali e scientifici di culture rispettose della natura.

Capofila della rete è il Parco Nord Milano, da anni impegnato nella tutela della natura e nella promozione della cultura della biodiversità. L’obiettivo è quello di incrementare la sensibilità delle persone e la consapevolezza sulla sua importanza a livello globale.

Il tema scelto quest’anno si pone come obiettivo quello di liberare la ‘missione della scienza’ dalle catene degli interessi economici e della sua applicazione tecnologica per recupere la capacità di stupire e dare così valore alla vita sul pianeta, e quindi alla biodiversità.

Il Festival 2024 è l’ occasione anche per entrare in contatto con la biodiversità del Parco e per scoprire gli interventi di riqualificazione ambientale e naturalistica, i paesaggi rurali e naturali presenti in città. In programma, sempre su questa linea, anche la cura e la coltivazione di un orto comunitario.

L’abbondanza di prodotti che lo caratterizza è il risultato di una cura attenta delle piante, del suolo e delle relazioni tra le persone. I momenti di raccolta condivisa si alternano a passeggiate conoscitive, durante le quali è possibile esplorare l’orto, imparare a conoscere le diverse colture e approfondire le pratiche di coltivazione sostenibile.

Sul sito ufficiale del Festival www.festivalbiodiversita.it è disponibile il programma completo degli eventi ai quali è possibile partecipare previa iscrizione online.

Questi alcuni degli appuntamenti in calendario

DA SABATO 8 A DOMENICA 16 GIUGNO

Nel mondo delle api!

Avvicinamento all’apicoltura urbana e visita all’apiario dietro a Cascina Centro Parco, presso l’Area Didattica

Comune: Sesto San Giovanni (MI),

Luogo: Cascina Centro Parco Nord, (via Clerici 150 Sesto San Giovanni MI) – ritrovo , orari: ore 17.30 (primo turno); ore 18,30 (secondo turno).

Biodiversità sotto la lente – l’invisibile diventa visibile

Laboratorio alla scoperta di animali ed elementi vegetali grazie all’utilizzo dello stereomicroscopio!

Comune: Sesto San Giovanni (MI).

Luogo: Cascina Centro Parco Nord, (via Clerici 150 Sesto San Giovanni MI), laboratorio MicroLab, orari: 15.30- 17.

OrtoComune Niguarda aperto al pubblico

OrtoComune Niguarda apre il suo mondo, fatto di condivisione e orticoltura, alla cittadinanza

Comune: Milano

Luogo: Orto Comune Niguarda,

SABATO 8 GIUGNO

Visite guidate all’Orto Comune Niguarda

Comune: Milano

Luogo: Orto Comune Niguarda,(via privata Cherso, 24 – Milano) . ore 17,30 (primo turno; ore 18,30 (secondo turno).

Il Sussurro del Giardino

Un’installazione performativa one to one, concepita con l’intento di mettere a disposizione un giardino in miniatura da esplorare

Comune: Sesto San Giovanni (MI)

Luogo: Cascina Centro Parco (via Clerici, 150 – Sesto San Giovanni MI), ore: dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 17.

Il raccolto dell’abbondanza a km 0

Momenti di raccolta condivisa si alternano a passeggiate conoscitive dell’orto

Comune: Milano

Luogo: Orto Comune Niguarda, (via privata Cherso, 24 – Milano), ore: 15,30-18,45.

Passeggiata botanica

Alla scoperta della biodiversità che ci circonda, impariamo a riconoscere le piante che vediamo tutti i giorni e come utilizzarle

Comune: Bresso (MI).

Luogo: OrtiCa’ (via Francesco Baracca – Bresso MI), ore: 16,30-18.

La dama degli argonauti

Spettacolo teatrale basato sulla storia di Jeannette Villepreux Power, pioniera nel campo della biologia!

Comune: Milano

Luogo: Parco Nord Milano (Area Teatrino – Milano), ore 18.

Natura morta con natura

Laboratorio all’aperto con proiezioni su telo accompagnate da letture di testi di Donna Haraway, mettendo in discussione la nostra idea di natura!

Comune: Sesto San Giovanni (MI)

Luogo: Cascina Centro Parco (via Clerici, 150 – Sesto San Giovanni MI), ore 20,45.

DOMENICA 9 GIUGNO

Dalla Terra alla tavola

Conferenza su agricoltura biologica con aperitivo in orto!

Comune: Bresso (MI)

Luogo: OrtiCa’ (via Francesco Baracca – Bresso MI), orari: 17-18,30.

Il Canto delle Oreadi. Viandanza sonora. Dedicato a Mariolina Zitta

Passeggiata-concerto che parte dalla volontà di ricordare la ricerca musicologica di Mariolina Zitta scomparsa nel febbraio 2024

Comune: Sesto San Giovanni (MI)

Luogo: Cascina Centro Parco (via Clerici, 150 – Sesto San Giovanni MI), orari: 18,30 (passeggiata); 20,30 (concerto).

Cascina Centro Parco

Lettura scenica en plein air. É così che la natura combatte la morte: sfidando l’ignoto, mischiandosi disperdendosi. Di e con Elisabetta Granara

Comune: Milano

Luogo: Teatrino Breda (Parco Nord Milano, area Teatrino – Milano), ore 18.

Soundwalk – Il suono della Bio-Diversità

Camminata che vuole ritrovare il senso della meraviglia a occhi chiusi che svela l’invisibile attraverso l’ascolto della natura, unendo arte, scienza e percezione

Comune: Sesto San Giovanni (MI)

Luogo: Cascina Centro Parco, (via Clerici, 150 – Sesto San Giovanni MI), ore 11.

Incontri su alberi e biodiversità

Incontri divulgativi sul tema dell’importanza degli alberi-habitat per la biodiversità

Comune: Sesto San Giovanni (MI)

Luogo: Cascina Centro Parco, (via Clerici, 150 – Sesto San Giovanni MI), orari: 15,30.

Api in gioco – costruiamo e popoliamo un alveare

Laboratorio didattico manuale per bambini

Comune: Bresso (MI)

Luogo: OrtiCa’ (via Francesco Baracca – Bresso MI), orari: 16 (inizio) – 17 (fine evento).

SOS fauna selvatica

Escursione naturalistica dedicata alla scoperta della natura del Parco e dei monitoraggi sulla fauna selvatica presente

Comune: Sesto San Giovanni (MI)

Luogo: Cascina Centro Parco, (via Clerici, 150 – Sesto San Giovanni MI), ore 15.

Workshop mindfulness

Workshop di mindfulness, un laboratorio che alterna fasi teoriche a momenti di applicazione pratica

Comune: Sesto San Giovanni (MI)

Luogo: Cascina Centro Parco, (via Clerici, 150 – Sesto San Giovanni MI), orari 10,30 (inizio) -12,30 (fine evento).

LUNEDI’ 10 GIUGNO

Miele: frutto di un segreto naturale. Sveliamolo!

Laboratorio pratico di smielatura organizzato dall’Associazione OrtoComune Niguarda

Comune: Milano (MI)

Luogo: Orto Comune Niguarda, (via privata Cherso, 24 – Milano), orari: 18-20.

MERCOLEDI’ 12 GIUGNO

Buono, pulito, giusto… e circolare! Con risottata sotto le stelle

Conferenza sull’agroecologia. A seguire risottata sotto le stelle!

Comune: Milano

Luogo: Cineteca MIC (Museo interattivo del cinema) Milano (viale Fulvio Testi, 121 – Milano) ore 18,30.

Inner walk – la tua camminata interiore

Camminata immersiva nella natura di Parco Nord Milano

Comune: Sesto San Giovanni (MI)

Luogo: Cascina Centro Parco, (via Clerici, 150 – Sesto San Giovanni MI), ore:19,15

VENERDI’ 14 GIUGNO

Dalla scienza alla conservazione

Convegno sulle attività dell’Osservatorio Regionale per la Biodiversità, con interventi da parte di differenti attori tra cui politici e tecnici

Comune: Bresso (MI)

Luogo: Oxy.gen. (via Campestre – Bresso MI), orari: 9,30-13.

Stelle Fisse nella testa

Spettacolo teatrale sugli infiniti mondi di Giordano Bruno e William Shakespeare

Comune: Bresso (MI)

Luogo: Oxy.gen (via Campestre – Bresso MI), ore 20.

SABATO 15 GIUGNO

Portiamo la biodiversità nei nostri balconi!

Laboratorio manuale per bambini, come costruire una casetta per le coccinelle

Comune: Bresso (MI)

Luogo: OrtiCa’ (via Francesco Baracca – Bresso MI), orario: 16-17.

Archeologia naturale – sentiero di arte e natura

Performance itinerante coinvolgente, in cui una corretta pratica ecologica, il paesaggio sonoro, l’artista e la narrazione scientifica sono in stretta relazione

Comune: Sesto San Giovanni (MI)

Luogo: Cascina Centro Parco, (via Clerici, 150 – Sesto San Giovanni MI), ore 17.

Laboratorio di tinture naturali

Laboratorio per bambini di tinture naturali estratte da elementi vegetali

Comune: Sesto San Giovanni (MI)

Luogo: Cascina Centro Parco (via Clerici, 150 – Sesto San Giovanni MI), orario: 10,30-12.

WOW la Scienza!

Laboratorio scientifico su diverse specie vegetali e le loro incredibili proprietà

Comune: Sesto San Giovanni (MI)

Luogo: Cascina Centro Parco (via Clerici, 150 – Sesto San Giovanni MI), orario laboratori: ore 10,30 (primo turno); 14,30 (secondo turno); ore 16,30 (terzo turno).

Lucciole e canti delle rane: gli animali della notte

Camminata naturalistica alla scoperta degli animali della notte al Parco Nord Milano

Comune: Sesto San Giovanni (MI)

Luogo: Cascina Centro Parco, (via Clerici, 150 – Sesto San Giovanni MI), ore 21.

La biblioteca all’orto

La Biblioteca di Cassina Anna si trasferisce in orto per un pomeriggio

Comune: Milano (MI)

Luogo: Orto Comune Niguarda, (via privata Cherso, 24 – Milano), orari: 15,30-18,45. Alle ore 16, lettura animata ‘Il fiore ritrovato’, (dai 5 anni) .

Il fiore ritrovato

Lettura animata alla scoperta del rispetto della natura

Comune: Milano (MI)

Luogo: Orto Comune Niguarda, (via privata Cherso, 24 – Milano), ore 16 (dai 5 anni),

Look at the World

Concerto di musica sacra a cura del coro dell’Associazione Florete Flores

Comune: Milano (MI)

Luogo: Orto Comune Niguarda, (via privata Cherso, 24 – Milano), ore 19.

Facciamo fiorire la città

Forestami e Legambiente Lombardia propongono laboratori per tutte le età come momento di incontro con l’obiettivo di realizzare “pioggia di semi” e far fiorire tutti gli angoli della città

Comune: Sesto San Giovanni (MI)

Luogo: Cascina Centro Parco,(via Clerici, 150 – Sesto San Giovanni MI), orari: 10,30 – 12,30(primo turno); 15 – 17 (secondo turno).

Il bambù dalle palafitte al poké

Proseguono gli incontri dedicati all’etnobotanica a cura di Elisabetta Cianci

Comune: Milano (MI)

Luogo: Villa Lonati (via Ausonio Zubiani, 1, – Milano), ore 15-16.

Visita guidata alle collezioni botaniche nelle serre e nel giardino

Visita guidata alle collezioni botaniche nelle serre e nel giardino di Comunemente Verde Villa Lonati

Comune: Milano (MI)

Luogo: Villa Lonati (via Ausonio Zubiani, 1, – Milano), ore. 16,30-17,30.

Accesso libero a serre e giardino di Comunemente Verde Villa Lonati

Comune: Milano (MI)

Luogo: Villa Lonati (via Ausonio Zubiani, 1, – Milano), ore 15-19.

Alla scoperta di Mubaj

Visita guidata al museo botanico a cura dei volontari di MuBAJ e del Servizio Civile Universale

Comune: Milano (MI)

Luogo: MuBAJ – Museo Botanico Aurelia Josz (via Rodolfo Margaria, 1 – Milano), orario: 15-16.

DOMENICA 16 GIUGNO

Inner walk – la tua camminata interiore

Camminata immersiva nella natura di Parco Nord Milano

Comune: Sesto San Giovanni (MI)

Luogo: Cascina Centro Parco, (via Clerici, 150 – Sesto San Giovanni MI), ore 10,30.

Un mondo di gusti differenti che non ti aspetti!

Degustazioni di mieli e verdure dell’orto comunitario Orticà

Comune: Sesto San Giovanni (MI)

Luogo: Cascina Centro Parco (via Clerici, 150 – Sesto San Giovanni MI), ore 16 (durata 1 ora e mezza circa).

Gli oli essenziali dono della natura: uno stile di vita ecocentrico

Laboratorio di oli essenziali: introduzione teorica seguita da produzione di cibi, profumi e cosmesi personalizzati

Comune: Sesto San Giovanni (MI)

Luogo: Cascina Centro Parco (via Clerici, 150 – Sesto San Giovanni MI), ore 15.

Visita guidata presso il Museo di Storia Naturale – VALORE BIODIVERSITÀ

Visita guidata al Museo di Storia Naturale per scoprire il ruolo chiave della Biodiversità

Comune: Milano (MI)

Luogo: Museo Civico di Storia Naturale (Corso Venezia, 55 – Milano), ore 10 e ore 166,15.

Come Wang Fo fu salvato

Spettacolo di TeatroNatura dalla novella orientale di Marguerite Yourcenar, liberamente raccontato da Sista Bramini, musicato e suonato da Sara Galassini

Comune: Sesto San Giovanni (MI)

Luogo: Cascina Centro Parco (via Clerici, 150 – Sesto San Giovanni MI), ore 16.

Speciale pizza ai grani antichi

A pranzo, speciale menù pizza ai grani antichi con il pizzaiolo Antonio Russo

Comune: Sesto San Giovanni (MI)

Luogo: Cascina Centro Parco (via Clerici, 150 – Sesto San Giovanni MI),