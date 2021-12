Natale 2021: a Corsico tornano luminarie ed eventi

Corsico (3 dicembre 2021) – Dopo lo stop imposto dalla pandemia da Covid-19, a Corsico

tornano, nel rispetto delle dovute precauzioni, gli eventi di Natale proposti dal Comune in

collaborazione con le associazioni del territorio.

In una città decorata con luminarie e alberi addobbati, martedì 7 dicembre prenderà il via il

ricco programma pensato per divertire bambini e adulti: al parco degli Alpini, in via Verdi, “Il

villaggio di Babbo Natale” sarà aperto dalle ore 10 alle 18.

Alle 17.30, con il sindaco Stefano Martino Ventura, alla Fontana dell’Incontro di via Cavour, ci

sarà l’accensione dell’albero natalizio.

«Abbiamo organizzato un programma ricco di eventi – evidenzia l’assessora alla cultura,

Isabella Stoppa – per far vivere la magia del Natale nella nostra città. Mantenendo alta

l’attenzione sulla sicurezza. Saranno proposti diversi appuntamenti in tutte le zone, perché il

nostro obiettivo, come amministrazione comunale, è quello di rendere partecipi tutti i cittadini

e le cittadine, sia i più piccini sia gli adulti».

Fino all’8 gennaio si susseguiranno concerti, musical, giostre e appuntamenti per bambini. Non

mancheranno i mercatini “Aspettando il Natale”, degli “Hobbisti”, del “Banco dolciario” e del

biologico.

Chiuderanno la kermesse natalizia le iniziative per la Befana, dal 6 all’8 gennaio.