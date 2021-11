TRIENNALE MILANO | programma dall’1 al 5 dicembre

PUBLIC PROGRAM: GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

1 – 5 dicembre

1° dicembre

10.00 Triennale Radio Show

Evento online

Un nuovo appuntamento in collaborazione con Radio Raheem. Damiano Gullì, curatore del Public Program di Triennale, sarà in dialogo con Lorenza Bravetta, curatore per la fotografia di Triennale Milano, e Paolo Ghezzi, coautore del libro ConVivere.

19.30 Teatro | Virgilio Sieni – Paradiso

Spettacolo a pagamento, per maggiori informazioni: triennale.org

ll Paradiso di Dante traccia il cammino dall’umano al divino, dal tempo all’eternità. In questo spazio senza tempo, il corpo è definito dal movimento, dall’intervallo invisibile che separa e connette un corpo all’altro. Nello spettacolo di Virgilio Sieni, uno dei più acclamati coreografi italiani, il movimento non traduce la parola della Divina Commedia; la coreografia materializza corpi fuori dal corpo, esplorando la sospensione spazio-temporale dell’aura.

20.45 Virgilio Sieni in dialogo con Valeria Cantoni

Virgilio Sieni dialoga con Valeria Cantoni, Presidente di ArtsFor, sul tema di corpo, tempo, spazio, gesto e movimento in rapporto alla sua interpretazione della parola della Divina Commedia nello spettacolo Paradiso.

2 dicembre

19.30 Teatro | Virgilio Sieni – Paradiso

Spettacolo a pagamento, per maggiori informazioni: triennale.org

3 dicembre

18.30 ConVivere. Presentazione del libro di Laura Massa e Paolo Ghezzi

ConVivere, edito da Edizioni ETS, è la concreta testimonianza del percorso di vita di Laura, ragazza adolescente, che ha dovuto crescere e convivere con la malattia, combattendo fino all’ultimo respiro, sorridendo, sperando e senza arrendersi mai. Una storia di gioia, dolore e coraggio.

Il libro è stata la prima esperienza editoriale ispirata alla pagina Facebook “Convivere” in cui Laura Massa ha descritto il suo percorso di vita e di lotta alla malattia.I proventi della vendita del libro saranno destinati a favore delle associazioni impegnate quotidianamente a supporto dei giovani malati di leucemia e tumore.

Interverranno alla presentazione Stefano Boeri, Presidente di Triennale Milano, Fabrizio Curcio, Capo del Dipartimento della protezione civile, Paolo Ghezzi, coautore del libro, Antonia Madella Noja, Segretario Generale della Fondazione Together To Go Onlus, e Anna Scavuzzo, Vicesindaco del Comune di Milano, che commenteranno i passaggi più significativi del libro, intervallati da una serie di brani, letti da Bianca Iannaccone, estratti dal libro stesso.

L’incontro sarà moderato da Paolo Maggioni, giornalista di Rainews24

5 dicembre

16.00 Proiezione | Romeo Castellucci – La Divina Commedia. Inferno Purgatorio e Paradiso

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria, per maggiori informazioni: triennale.org

La Divina Commedia è una trilogia teatrale che Romeo Castellucci ha presentato nel 2008 presso il Festival di Avignone. Gli spettacoli Inferno, Purgatorio e Paradiso sono tre lavori distinti e distanti tra loro, acclamati in tutto il mondo. Per Castellucci trasferire la Divina commedia nella cornice del teatro è un rispecchiarsi del testo nella sua natura spettacolare, e un cogliere la dimensione visiva, auditiva, olfattiva del viaggio di Dante. L’indagine del regista ruota attorno al concetto di orizzonte: mentre la tragedia ne affronta il limite, la commedia non lo scorge proprio. La Divina Commedia di Dante è uno dei principali testi della civiltà occidentale che dal medioevo si erge come un pilastro dell’identità europea. Il suo peso storico e simbolico grava sulla messa in scena di Castellucci, che realizza un caleidoscopio di visioni attraverso una dinamica emotiva sempre tesa e aperta su molti versanti.

Informazioni

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero (salvo diversamente specificato). Non è necessaria la prenotazione (salvo diversamente specificato)